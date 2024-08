Davi Brito nega que ex-affair amazonense entrou com medida protetiva contra ele

O campeão do BBB 24, Davi Brito, usou as redes sociais para negar que Tamires Assis, seu recente affair, tenha pedido uma medida protetiva contra ele. Segundo a assessoria jurídica do ex-BBB, as informações que estão circulando são falsas.

“Em nome de Davi Brito, através de sua assessoria jurídica, gostaríamos de esclarecer a todos sobre a recente notícia falsa que tem circulado envolvendo o seu nome. Esta informação é totalmente infundada e carece de qualquer base factual”, inicia a nota.

“Estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para identificar e responsabilizar os responsáveis por esta difamação. Davi Brito reafirma seu compromisso com a verdade e a transparência, e lamenta profundamente que informações equivocadas estejam sendo divulgadas, causando confusão e possíveis danos à sua reputação”, continua o comunicado.

“Contamos com a compreensão e apoio de todos durante o processo de averiguação. Qualquer nova informação será comunicada por meio de nossos canais oficiais”, finaliza o texto.

Medida Protetiva

De acordo com o Diário do Amazonas, a medida protetiva foi concedida após solicitação da modelo na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) de Manaus. Segundo Tamires, o ex-casal teria tido uma série de desentendimentos e, em uma das discussões, Davi teria usado uma arma de fogo para ameaçá-la.

*Com informações do Metrópoles

