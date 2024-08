Mulher morre em grave acidente de trânsito na Cachoeirinha, em Manaus

Uma mulher, que ainda não foi identificada, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito no cruzamento das avenidas Borba com a Ipixuna, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, durante a manhã deste sábado (3).

De acordo com testemunhas, a vítima estava em uma motocicleta, quando foi atingida por carro. A equipe de perícia foi acionada para comparecer ao local, e irá determinar o que causou a morte da mulher.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para fazer a remoção do corpo. O caso será acompanhado pela Polícia Civil do Amazonas.

