VÍDEO: Atleta brasileira carrega adversária lesionada no colo durante partida

No jogo decisivo entre Brasil x Angola no handebol, Tamires carregou Kassoma, que sentiu lesão, e colocou a adversária no banco de reservas

A jogadora da Seleção Brasileira de handebol feminino, Tamires, mostrou o verdadeiro significado do “espírito olímpico”. No jogo entre Brasil x Angola, neste sábado (3), pelos Jogos Olímpicos, a camisa sete do Brasil pegou a adversária Albertina Kassoma, que sentiu uma lesão na perna esquerda, no colo e a colocou no banco de reservas.

A jogadora ainda foi amparada pela goleira Gabi, do Brasil, que ajudou Kassoma a se levantar. Assista o momento de solidariedade:

Vídeo: Reprodução/TV Globo

A seleção brasileira garantiu a classificação para as quartas de final do handebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris. A confirmação da vaga veio após a vitória sobre Angola por 30 a 19 na Arena Paris Sul. O adversário na próxima fase ainda será definido.

O jogo contra as angolanas foi o último da seleção brasileira na primeira fase do torneio. Depois de estrear com vitória sobre a Espanha, o Brasil tinha sido derrotado na sequência por Hungria, França e Holanda.

*Com informações do Metrópoles

