Indígena é preso após estuprar próprio primo de oito anos no AM

Um indígena de 24 anos foi preso na sexta-feira (2), por estupro do próprio primo, de 8 anos. O crime ocorreu no início de abril deste ano, na comunidade São Conrado 2, zona rural do município de Tefé, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, da DEP de Tefé, a criança havia saído de casa para jogar futebol em um campo com as outras crianças da comunidade. Em certo momento, a bola foi jogada para um local afastado, próximo a uma árvore. O menino foi buscar a bola e avistou o primo correndo em sua direção.

“O menino ficou assustado e se escondeu embaixo de uma mesa, mas o indivíduo o pegou, tapou sua boca e o levou para uma área distante na mata, onde tirou a roupa dele e consumou o abuso sexual. Após o fato, o autor pediu para que a vítima não contasse a ninguém o que havia ocorrido”, explicou a delegada.

Conforme a delegada, o mandado foi expedido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e cumprido após diligências realizadas pela equipe policial da DEP de Tefé.

O homem responde por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

