Avante oficializa chapa David Almeida e Renato Junior neste sábado (2)

Evento acontece no Espaço Via Torres, localizado na Avenida das Torres

O Avante, apoiado pelos partidos aliados PSD, MDB, DC e Agir, irá oficializar neste sábado (3), às 18h30, na convenção partidária, a chapa à reeleição do prefeito David Almeida, que terá como vice o ex-secretário municipal de Feiras e Mercados e de Infraestrutura, Renato Junior.

O evento acontece no Espaço Via Torres, localizado na Avenida das Torres, com expectativa de reunir milhares de militantes e simpatizantes que apoiam a continuidade da gestão David Almeida.

Além dos representantes das legendas que compõem o arco de aliança, são aguardadas centenas de candidatos a vereador que disputarão vagas no legislativo da capital amazonense.

