Homem morre afogado após pular no mar para fugir de blitz

Nathan Malheiros Roza, de 24 anos, morreu afogado ao entrar no mar da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, após fugir de policiais que atuavam em uma blitz da Operação Lei Seca, durante o sábado (3).

De acordo com as informações divulgadas pela polícia, a blitz ocorria na Avenida Lúcio Costa, altura do número 6.500, e os agentes solicitaram que um carro por aplicativo parasse. Dentro do veículo havia cinco pessoas, isto é, o motorista e quatro passageiros. Um deles era Nathan, que correu em direção à praia.

O automóvel foi revistado e, nele, foram encontrados uma pistola 9 milímetros, dois carregadores, 23 munições e 26 pinos de cocaína.

Os outros três passageiros foram presos em flagrante. São eles Davi Alves Soares, Estevão Alexandre Teixeira e Jully Meneguci Barbosa. O trio responderá por tráfico de drogas e porte de arma.

A polícia informou ainda que Estevão deixou a cadeia no último dia 16 de maio. Ele e Jully têm anotações por tráfico de drogas. O motorista do carro foi liberado.

O corpo de Nathan foi encontrado na manhã de sábado na Praia da Reserva, na divisa da Barra com o Recreio.

*Com informações do Diário do Rio

