Píer turístico conectado ao mirante Lúcia Almeida é inaugurado em Manaus

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, na manhã deste domingo (9), o primeiro píer turístico da capital amazonense, com ampla programação para o público. O novo espaço tem o intuito de movimentar toda a rede de atrações, embarques, desembarques, negócios, lazer e turismo no Centro da cidade.

Localizado no início da avenida 7 de Setembro, saindo do mirante Lúcia Almeida, o píer turístico “Manaus 355”, é mais uma obra arquitetônica projetada pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e que faz parte do programa “Nosso Centro”. Para o chefe do Executivo municipal, a estrutura visa atrair diversas atividades e incentivar o turismo, aproveitando o potencial da paisagem natural e de cidade turística.

“Nós estamos entregando o píer ‘Manaus 355’, em alusão aos 355 anos da cidade de Manaus, 117 anos depois do primeiro porto público entregue por uma administração. Por isso, estamos consolidando a nossa promessa de campanha de colocar Manaus de frente para o rio. Além dessa opção, nós temos a segunda concepção na Ponta Negra e estamos trabalhando para que cada vez mais, nós possamos atrair mais turistas, dando assim uma oportunidade de emprego e renda para os operadores de turismo, como uma opção de desenvolvimento da nossa cidade”, disse Almeida.

O píer é uma estrutura de atracação de embarcações de pequeno e médio portes, voltado para o trade turístico e para atender pacotes fluviais no Centro e entorno. A construção da estrutura foi feita em um estaleiro na zona Oeste e envolveu um total de três frentes de obras, incluindo o porto, as pontes e as poitas. A estrutura também conta com 14 poitas para ancoragem.

“Isso é muito importante, porque quando a gente fala de potencial turístico de Manaus, se nós não tivermos a infraestrutura adequada, fica tudo no improviso. E é isso que a gente está hoje oferecendo, inaugurando para a cidade de Manaus. Isso é histórico”, reforçou o diretor-presidente do Implurb, Carlos Valente.

Uma programação especial foi organizada pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), com a apresentação de DJs e bandas locais, além de atrações esportivas como a prática da canoagem indígena, apresentação de paraquedismo, Stand Up Paddle (SUP) e remo.

“Hoje nós temos uma vasta programação, várias atividades. Isso tudo vai fazer com que a gente movimente essa área central hoje, e durante o decorrer da semana e nos próximos finais de semana, a gente vai pensar em algo novo para trazer a população e fazer com que eles participem, principalmente as crianças, que gostam de ver esse espaço maravilhoso”, complementou o diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato, que lembrou também que o local poderá ser palco de grandes eventos. “Com certeza a gente vai utilizar da melhor forma possível na promoção de grandes eventos culturais e trazer a população para cá. A população precisa conhecer cada vez mais isso”, finalizou.

Construção

O píer turístico foi levado até o mirante pelas águas do rio Negro, tendo um atracadouro principal e três pontes. O atracadouro flutuante mede 12 metros por 80 metros, pesando quase 300 toneladas. A maior ponte tem 75 metros e 160 toneladas, e os outros dois flutuantes de apoio para a ligação do atracadouro têm as medidas de 18 metros por 12 metros, pesando 62 toneladas cada.

Toda a operação turística que envolve a hidrografia da Amazônia chegará e partirá deste píer turístico. Ele terá a função de dar um suporte adequado, com segurança e com conforto para as operações do turismo em Manaus, além da integração imediata ao mirante Lúcia Almeida e todas as atividades no largo de São Vicente.

O “Manaus 355” passa a ser uma referência para o trade turístico voltado ao movimento da orla e todo o entorno da capital.

