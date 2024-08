Sogro e cunhado são presos após ameaçar de morte mulher durante discussão no AM

Dois homens, de 25 e 44 anos, pelos crimes de ameaça, injúria e agressão contra uma mulher de 21 anos, além de porte ilegal de arma de fogo. Os crimes ocorreram no domingo (4) no ramal do Calado, zona rural de Manacapuru, no interior do Amazonas.

A ação policial faz parte da Operação Shamar, que está sendo deflagrada para fortalecer as ações ostensivas, repressivas e preventivas no combate aos crimes contra a mulher.

Conforme a delegada Mary Anne Trovão, da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, os autores são sogro e cunhado da vítima, e os crimes aconteceram em razão de uma discussão entre os familiares.

“Na madrugada de domingo, a equipe policial recebeu denúncias relatando os crimes. Imediatamente, iniciamos as diligências ao local e os policiais encontraram a vítima após todas as agressões, ameaças e injúrias sofridas. Logo em seguida, os autores foram localizados e autuados em flagrante”, disse Mary Anne Trovão.

Segundo a delegada, na ocasião foram apreendidas duas armas de fogo. Os suspeitos, a vítima e testemunhas foram conduzidos à delegacia para os procedimentos.

Procedimentos

Os dois homens responderão por ameaça, injúria e vias de fato no âmbito da violência doméstica, além de porte ilegal de arma de fogo. Ambos ficarão à disposição da Justiça.

