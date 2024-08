Homem é preso por perseguir e ameaçar o pai idoso no Amazonas

A prisão ocorreu no bairro Centro, no município de Parintins, interior do Amazonas

Um homem de 28 anos, foi preso nesta terça-feira (6), por descumprimento de medida protetiva contra o pai idoso, de 65 anos. A prisão ocorreu no bairro Centro, no município de Parintins, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Marna de Miranda, titular da unidade policial, o crime ocorreu no dia 28 de julho, quando o autor invadiu a residência do pai e proferiu diversas ofensas contra ele.

“A vítima é perseguida há cinco anos e tem uma medida protetiva desde do dia 5 de março deste ano, mas mesmo assim o homem continuava indo à residência do idoso para ofendê-lo e ameaça-lo. Como as ações do autor eram constantes, representamos pela prisão preventiva dele”, disse a delegada.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva e ficará à disposição do Poder Judiciário

