Mulher com bebê no colo é estrangulada por companheiro no AM

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante no momento em que ele estrangulava a companheira dele, uma mulher de 26 anos. No momento do crime, a vítima segurava um bebê no colo. O caso ocorreu no município de Lábrea, interior do Amazonas.

De acordo com o comandante da 4ª CIPM, major PM Messias Cantanhêde, após uma denúncia anônima, os policiais militares conseguiram interromper a ação criminosa, evitando um possível feminicídio.

“Montamos o cerco policial e, do interior do apartamento, conseguimos ouvir os gritos da vítima. Intervimos no crime no momento em que ele estava estrangulando sua companheira, que segurava um bebê nos braços”, explicou o major PM Messias Cantanhêde.

Ainda durante os procedimentos no local, a vítima relatou aos policiais militares que poderia estar morta se não fosse a intervenção da equipe policial.

Segundo a delegada Larissa Barreto, titular da Delegacia Especializada de Polícia Civil (DEP) de Lábrea, em depoimento a vítima informou que, na ocasião do crime, o casal havia começado uma discussão, seguidos de empurrões.

“Na delegacia, durante buscas no sistema, constatamos que o autor já tinha agredido a companheira em outras ocasiões, sendo uma delas há três dias”, disse a delegada.

A autoridade policial explicou, ainda, que o homem responderá por tentativa de feminicídio e violência psicológica. Ele foi conduzido para a Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Lábrea.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Homem é procurado por agredir namorada duas vezes após crise de ciúmes, em Manaus

CENAS FORTES: mulher esfaqueia marido até a morte após ele agredir a filha, no AM

Homem é preso ao agredir e estuprar ex-companheira no interior do AM