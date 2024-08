Tio é preso por estuprar a sobrinha de 8 anos no Amazonas

A prisão ocorreu no município de Pauini, interior do estado

Um homem de 41 anos foi preso, na terça-feira (6), suspeito de estuprar a sobrinha de 8 anos. A prisão ocorreu no município de Pauini, interior do Amazonas.

De acordo com policiais civis da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o crime de estupro de vulnerável foi cometido pelo autor em 2022.

O homem foi condenado pela Justiça a 14 anos de reclusão e foi preso no bairro São Francisco, no município.

Preso por roubo

Conforme os policiais civis, ainda na mesma diligência, foi efetuada a prisão em flagrante de um homem, de 27 anos, apontado como autor do roubo a um idoso de 65 anos, no bairro Cidade Baixa, ocasião em que ele agrediu a vítima e roubou um cordão de ouro, dinheiro e celular.

As investigações apontam que o suspeito cometeu outros roubos em Pauini. Ele costumava ficar em uma área deserta, no mesmo bairro, esperando populares passarem para roubá-los. No momento de sua prisão, também foram apreendidos alguns objetos oriundos dos roubos.

