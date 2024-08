Idosa de 86 anos é estuprada dentro de casa e abusador diz que ‘é o capeta’

Uma idosa, de 86 anos, foi estuprada por mais de três horas dentro da própria casa no bairro São Geraldo, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, na madrugada de quinta-feira (22). O agressor também roubou uma faca, uma televisão, dinheiro e cartões bancários da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO) da Polícia Militar (PM), no dia anterior, o autor teria abordado a mulher por volta das 15h para pedir água e que ela guardasse uma mochila. A mulher se negou a ficar com o objeto, mas o estuprador a convenceu, alegando que ela não o estava reconhecendo pelos problemas de vista. A vítima, que mora sozinha, acabou aceitando ficar com o pertence do suspeito.

Na madrugada desta quinta-feira, por volta das 4h, o homem retornou ao imóvel, pulou as grades do portão e chamou a mulher para pegar a mochila. Ao perceber que a vítima não iria abrir a porta, alegando que o horário era inapropriado, o autor pulou pela janela, levou a mulher para o quarto e a estuprou.

O BO também informa que a vítima começou a rezar. Contudo, o criminoso disse que não adiantaria, porque “ele era o capeta”. A mulher contou à polícia que foi abusada sexualmente por cerca de três horas e, após o estupro, o homem ainda revirou a casa da vítima à procura de objetos de valor. Após a reviravolta, ele abusou novamente dela.

Antes de sair do local, o suspeito teria perdido o celular e, por isso, desferiu socos na mulher, levando as chaves da residência e deixando-a trancada. Nesta tarde de quinta, um vendedor ambulante passava em frente da casa da vítima, quando a mulher gritou pedindo socorro. O vendedor que prestou ajuda, ligou para uma das sobrinhas da vítima, que acessou a residência com as chaves reservas e acionou a polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a socorreu e a levou ao Hospital Municipal de Sete Lagoas, onde recebeu tratamento preventivo e foi operada.

Em nota, a Polícia Civil informou que “assim que acionada, iniciou a apuração do caso envolvendo o estupro da mulher, de 86 anos, registrado ontem (22), no município de Sete Lagoas”.

Ainda disse que, uma equipe da perícia foi ao local dos fatos, coletou vestígios que contribuirão com as investigações, incluindo peças de roupas e um telefone celular. Investigadores da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da cidade estão em busca do suspeito.

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱