Professor aposentado é preso por abusar da própria filha de 11 anos em Manaus

Um professor aposentado, de 71 anos, foi preso por estupro de vulnerável praticado contra a própria filha, de 11 anos, em Manaus.

A vítima começou a ser abusada aos 10 anos, na casa onde morava com o pai, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Ele foi preso na quinta-feira (29).

Os pais da adolescente tiveram um relacionamento durante 30 anos, mas estavam separados e, por esse motivo, a vítima morava com ele.

A delegada Juliana Tuma, titular da Depca, informou que as investigações iniciaram em novembro de 2023.

Em depoimento, a vítima relatou que os abusos foram cometidos por cerca de um ano e meio e, por não aguentar mais, ela contou para a mãe o que estava ocorrendo.

“O autor chegava a amarrar ela com cordas, quando ela se negava a ter relações sexuais com ele e para ela isso foi muito traumático”, comentou a delegada.

“Ambas procuraram a Depca e registraram o Boletim de Ocorrência (BO) em novembro de 2023. Ocasião em que a vítima passou a morar com a mãe. No entanto, ele continuou a importunar a menina, enviando mensagens pedindo fotos sensuais e pressionando para ter relações sexuais com ela e, em determinado ponto, até ameaçando essa vítima”, relatou Juliana Tuma.