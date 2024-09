Pai estupra filha adotiva e ameaça devolvê-la para abrigo

Um homem foi preso na terça-feira (3), após ser denunciado por estuprar a filha adotiva durante quase dois anos. Para ameaçar a vítima, atualmente com 15 anos, o estuprador dizia que a devolveria para um abrigo caso ela contasse a alguém sobre os crimes. O caso ocorreu no Distrito Federal.

A 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante) cumpriu, um mandado de prisão em aberto contra ele, por meio da Operação Policial Guardiã. No entanto, as investigações começaram após a vítima decidir contar à mãe sobre a violência sofrida.

A jovem relatou que o pai abusava sexualmente dela em casa desde que a vítima tinha 13 anos. O criminoso se aproveitava de momentos em que a mãe da vítima estava fora, especialmente no trabalho, para cometer os estupros.

Entre os meios de coação usados para evitar que a vítima o entregasse estavam ameaças e tortura psicológica, como dizer que ele devolveria a adolescente e os irmãos mais novos dela, também adotados, ao abrigo onde moravam antes.

Com o início das investigações, a PCDF conseguiu uma ordem judicial para que ele fosse preso preventivamente. A operação que levou à prisão do estuprador recebeu o nome de “guardiã” por ter relação com a proteção da integridade física das vítimas.

*Com informações do Metrópoles

