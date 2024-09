Kate Middleton diz que completou o tratamento contra o câncer

Kate Middleton, princesa de Gales, disse que completou o tratamento quimioterápico contra o câncer e retornará gradualmente à vida pública nos próximos meses.

Catherine, que revelou em março ter sido diagnosticada com câncer, disse em um novo comunicado nesta segunda-feira (9) que está entrando em uma “nova fase de recuperação” e “realizará mais alguns compromissos públicos nos próximos meses, quando puder”.

A princesa, conhecida como Kate, fez apenas duas aparições públicas desde o seu diagnóstico, que ocorreu depois de ela ter sido submetida a uma grande cirurgia abdominal pouco depois do Natal.

“À medida que o verão chega ao fim, não posso dizer o alívio que é ter finalmente concluído o meu tratamento de quimioterapia”, disse Kate, 42 anos, casada com o herdeiro do trono britânico, o príncipe William.

“Os últimos nove meses foram incrivelmente difíceis para nós como família”, disse ela. “A jornada do câncer é complexa, assustadora e imprevisível para todos, especialmente para aqueles mais próximos de você”.

“Este momento, acima de tudo, lembrou a William e a mim de refletirmos e sermos gratos pelas coisas simples, mas importantes da vida, que muitos de nós muitas vezes consideramos certas. De simplesmente amar e ser amada”, disse ela.

Kate disse que está focada em “fazer o que puder para permanecer livre do câncer” e está iniciando sua nova fase de recuperação “com um renovado senso de esperança e apreciação pela vida”.

“Embora eu tenha terminado a quimioterapia, meu caminho para a cura e a recuperação total é longo e devo continuar a aproveitar cada dia que chega. No entanto, estou ansiosa para voltar ao trabalho e realizar mais alguns compromissos públicos nos próximos meses, quando puder”, disse ela.

O Palácio de Kensington disse inicialmente que a cirurgia de Kate tinha sido para um problema abdominal não canceroso, mas, após especulações frenéticas sobre seu bem-estar prolongado e ausência da vida pública, Kate revelou seu diagnóstico em uma mensagem de vídeo em março.

Seu diagnóstico surpreendeu o país, ocorrendo poucas semanas depois que o Rei Charles III anunciou, em fevereiro, que também havia sido diagnosticado com câncer. Nenhum dos membros da realeza especificou o tipo de câncer para o qual estão recebendo tratamento.

Em junho, Kate disse que estava fazendo “bons progressos” em sua recuperação e que esperava que seu tratamento continuasse “por mais alguns meses”.

No dia seguinte – fazendo sua primeira aparição pública desde o dia de Natal – Kate juntou-se a Charles e familiares na varanda do Palácio de Buckingham para a cerimônia Trooping the Color em junho, marcando o aniversário oficial do monarca.

Em julho, ela foi aplaudida de pé pela multidão da quadra central ao participar da final individual masculina do torneio de tênis de Wimbledon com sua filha, a princesa Charlotte.

*Com informações da CNN Brasil

