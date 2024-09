VÍDEO: Motorista atropela bandido ao ver assalto

Um motorista não identificado interrompeu um assalto. O homem atropelou o assaltante quando viu o suspeito armado abordando a vítima. O caso ocorreu na Zona Norte de São Paulo.

Câmeras de segurança registraram, na última terça-feira (10), o momento que o motorista está passando por uma rua do bairro, quando percebe o assalto. Em seguida, o homem joga o carro contra o suspeito.

VÍDEO:

O assaltante, que estava de moto, é atingido em cheio. Após o impacto, o motorista deixa o carro e vai em direção ao suspeito que consegue se levantar.

O homem consegue desarmar o assaltante e até chega a tirar seu capacete. Posteriormente, uma outra pessoas que passava na região chega ao local para ajudar na ação.

Segundo a TV Bandeirantes, o suspeito foi preso momentos depois. A vítima inicial do assalto fugiu assim que o motorista atropelou o assaltante.

