Homem é preso suspeito de matar a tiros jovem grávida em Manaus

Em menos de 36 horas, a força integrada formada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a Secretaria de Inteligência (Seai), prendeu nesta sexta-feira (13) o suspeito da morte de Eliana Rodrigues, de 24 anos, que estava grávida e foi assassinada na Unidade Básica De Saúde (UBS) Deodato De Miranda Leão, no bairro da Glória, Zona Oeste de Manaus.

Em coletiva de imprensa, o secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Vinícius Almeida, destacou que o homicídio de Eliana Rodrigues de Souza foi solucionado em menos de 36 horas após a Polícia Civil tomar conhecimento da ocorrência. “O que a sociedade amazonense quer é o resultado, e nós apresentamos”, disse o secretário.

Pedro Henrique Gonçalves Freitas, de 21 anos, foi preso, apontado pela polícia como autor dos disparos que mataram a vítima. A mulher estava grávida e foi morta em frente a uma Unidade Básica de Saúde, no bairro Glória, zona oeste de Manaus, na última quarta-feira.

De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS), delegado Ricardo Cunha, o suspeito foi identificado com a ajuda de câmeras de segurança do sistema Paredão, que possibilitaram acompanhar os passos do suspeito.

“Desde o momento do crime já fizemos os levantamentos preliminares e identificamos que se tratava de um elemento de altíssima periculosidade, que atirou em uma mulher indefesa que estava buscando atendimento médico. Montamos uma operação e conseguimos prendê-lo em via pública”, afirmou o delegado.

