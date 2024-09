Irmãs são presas por orquestrar assassinato de caçula e cunhado durante briga por herança

Duas irmãs foram presas em flagrante sob suspeita de terem encomendado o assassinato de outra irmã mais nova e do marido dela por disputas de uma herança. A prisão delas ocorreu nesta terça-feira (17) no município de Acaraú, interior do Ceará.

As mulheres de 68 e 65 anos teriam contratado um matador de aluguel para realizar o homicídio, de acordo com a polícia. O crime ocorreu na madrugada do último sábado (15) na localidade de Bahia, na zona rural de Acaraú.

As vítimas eram Albertina, de 58 anos, e Edmilson, de 51 anos. O casal foi atingido por seis disparos, sendo quatro na mulher e dois no esposo dela.

As investigações da polícia apontam que as autoras do crime teriam planejado o homicídio, após desentendimentos ocasionados pela herança da família, o que resultou em diversas brigas. As informações são do g1.

A apuração da TV Verde Mares revela que a casa onde a vítima residia, era dos pais da família, e as brigas eram motivadas pela disputa do imóvel e do terreno que foi deixado pelos responsáveis.

Antes do crime ser executado, uma das irmãs presas, foi flagrada por câmeras de segurança apontando a casa para o matador de aluguel, no intuito de demonstrar onde ele encontrava a vítima.

As duas irmãs foram autuadas pelo crime de duplo homicídio e levadas para o sistema prisional, conforme a Polícia Civil.

*Com informações do Metrópoles

