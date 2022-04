FIEAM diz que reunião do CODAM é prova de que a ZFM ‘está viva’

Para o vice-presidente da FIEAM (Federação das Indústrias do Estado do Amazonas), Nelson Azevedo, a pauta da 295ª reunião do CODAM, nesta quarta-feira (20), recheada de projetos de implantação, diversificação e atualização, “é prova de que a Zona Franca de Manaus está bem viva”.

O volume de proposições, segundo ele, mostra que, apesar de todos os ataques e tentativas de esvaziar as vantagens comparativas, o modelo ZFM continua atrativo para novos investimentos, gerando emprego e renda para a população local.

“Os novos projetos são bem-vindos para oxigenar a economia local e fortalecer esse modelo exitoso, que tanto contribui para a região e para o Brasil”, afirma Azevedo.

2 bilhões em projetos

Sob o comando de Ângelus Figueira, a SEDECTI realiza hoje, a partir das 10h, a 295ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam).

Na pauta, investimento de cerca de R$ 2,7 bilhões em projetos direcionados ao estado para os próximos três anos.

A transmissão do evento poderá ser acompanhada pelo canal da Sedecti no YouTube por meio do link: https://www.youtube.com/watch?v=rzVCmAXDZds

Mais de mil empregos

O CODAM vai analisar 31 projetos, sendo 13 de implantação, 17 diversificação e um projeto de atualização.

Com a aprovação dos projetos, a previsão é a geração de 1.589 novos postos de empregos, sendo 1.324 de mão de obra direta (produção), 265 de mão de obra administrativa e 404 outros postos que serão remanejados pelas empresas.

Planalto pode recuar

Informações dão conta de que o Palácio do Planalto poderá recuar e rever o decreto presidencial que não respeitou as excepcionalidades da Zona Franca de Manaus.

Conforme fontes, após o ato intempestivo do último fim de semana, o Planalto teme ser derrotado pelo Governo do Amazonas no plenário do Supremo Tribunal Federal.

Por isso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, estaria buscando uma saída para tirar do decreto 4 produtos da ZFM contemplados pelo PPB (Processo Produtivo Básico).

Guedes, o carrasco

Para o pré-candidato ao Senado e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, o ministro Paulo Guedes “é o carrasco da ZFM”.

“O presidente Jair Bolsonaro, que pleiteia a reeleição, está sendo jogado pelo ministro Guedes contra o povo amazonense”, disse Arthur em suas redes sociais.

A propósito da causa, o líder tucano ingressou com duas ADPF’s no Supremo Tribunal Federal e também com duas ações populares no âmbito da Justiça Federal.

“Para boi dormir”

Cansado das falácias oficiais sobre a ZFM, um parlamentar situacionista, em conversa ontem com a coluna, classificou de “conversa para boi dormir” a possibilidade de o Palácio do Planalto reconsiderar sua decisão sobre a ZFM na questão do IPI.

“O que vai ocorrer em breve é a edição de outro decreto reduzindo a alíquota de IPI do setor de concentrados de refrigerantes da ZFM para compensar as perdas federais com o Refis”, desabafou o parlamentar.

Fúria petista

Em forte discurso na Câmara Federal, o deputado petista Zé Ricardo anunciou mais uma investida judicial contra a retirada permanente das vantagens que a ZFM usufruía do IPI.

Ele ingressou com representações junto à Procuradoria Geral da República (PGR) e no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na condição de legitimados constitucionais, para que os dois órgãos movam uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade), com pedido de medida cautelar, defendendo a ZFM.

ALEAM no ataque

Na Assembleia Legislativa, a deputada Mayara (Republicanos) também se indignou contra os prejuízos à ZFM com a redução em 25% da alíquota do IPI.

A deputada pediu à Procuradoria do Poder Legislativo Estadual que avalie a legalidade do decreto presidencial e consulte o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a proibição de concessão do benefício fiscal do IPI à indústria nacional em ano eleitoral.

“Gigantes da Floresta”

De acordo com o prefeito David Almeida, Manaus vai ganhar em breve o seu primeiro parque linear e temático denominado “Gigantes da Floresta”.

O Implurb está cuidando do projeto arquitetônico do parque que ocupará uma área de 2,3 quilômetros em um trecho de prolongamento do Mindu, na avenida Natan Xavier, Novo Aleixo, Zona Leste.

Feclam encerra hoje

A partir das 14 horas desta quarta-feira (19), no Auditório Belarmino Lins, a Assembleia Legislativa encerra o 2º Fórum das Casas Legislativas (Feclam), com o tema “A Adequação entre as Leis e as Políticas Públicas para o Desenvolvimento das Casas Legislativas do Amazonas”.

Hoje acontecerá também a palestra “Condutas Vedadas no Período Eleitoral”, conduzida pelo especialista em Direito Eleitoral e Político Leland Barroso, TRE-AM.

Marketing nas redes

Às 10h45min, o Feclam terá a palestra do jornalista e especialista em Marketing Eleitoral Lucas Pimenta sobre o tema “Como fazer Marketing Político nas Redes Sociais”.

À tarde, às 14h, haverá a palestra “Leis, Políticas e Desenvolvimento”, da Profª Dra. Fabiana de Menezes Soares, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Finalizando o evento, o jornalista Paulo Ottaran, locutor por 14 anos do programa de rádio “A Voz do Brasil”, discorrerá sobre “Oratória de Impacto”.

Homenagem

O coordenador executivo da UGPE, Marcellus Campêlo, será um dos homenageados pela Polícia Militar do Amazonas com a Medalha Tiradentes, em cerimônia marcada para esta quinta-feira (21), às 19h, no Largo São Sebastião.

À frente da UGPE, Marcellus e sua equipe estão trabalhando no projeto de importantes obras na área de Segurança Pública, como a construção do novo Comando Geral, a reestruturação do CICC, a reforma do Comando de Policiamento Metropolitano e de mais sete delegacias no interior.

Combate à corrupção

Com a presença de membros da OAB-AM e de diversas outras entidades, o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção lança hoje, às 10h, na Cúria da Arquidiocese de Manaus, suas atividades para o processo eleitoral das eleições gerais de 2022.

Na ocasião, será anunciado o Curso de Multiplicadores de Voto Consciente nas versões digital, presencial, via programa radiofônico e podcast, para alcançar o maior número possível de eleitores do Amazonas.

Também acontecerá a apresentação do Grupo de Trabalho de Combate à violência política contra a mulher e a apresentação da Carta de Compromisso para ser assinada pelos candidatos ao governo, e, ainda, a divulgação da agenda de debates entre os candidatos ao Governo do Amazonas.

Xangai x Covid-19

Após semanas de lockdown, a cidade chinesa de Xangai, em feroz luta contra novos surtos de coronavírus, tenta retomar suas atividades normais.

O governo local divulgou planos para a gestão em regime fechado das empresas.

A crise em Xangai atingiu fortemente a economia chinesa e parou a exportação de insumos, por exemplo, para o Brasil, afetando a Zona Franca de Manaus.

Leia mais:

Bolsonaro comemora decreto que castiga ZFM e Wilson Lima ingressa com ADI junto ao Supremo

No STF, que vença a Constituição

Prefeituras não têm como pagar 33% de reajuste a professores. Deputado vai apelar a Bolsonaro e ao MEC