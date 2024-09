Polícia alerta para ligações fraudulentas de supostos atendentes de bancos

Os estelionatários costumam ligar para as vítimas alegando que há compras suspeitas em seu cartão e, para solucionar, elas precisam executar alguns comandos

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), chama atenção para um golpe conhecido como “Falsa Central de Atendimento”, cujo os estelionatários se passam por atendentes de bancos ou crediários para conseguir os dados das vítimas a fim de obter vantagens financeiras indevidas.

O delegado Paulo Benelli, titular da Dercc, explicou que o golpe é praticado da seguinte forma: os golpistas, se passando por atendentes de bancos ou operadoras de cartão de crédito, ligam para as vítimas alegando que há compras suspeitas em seu cartão e que o método de pagamento foi bloqueado temporariamente. Para desbloquear, os proprietários do cartão precisam executar alguns comandos ditos pelos criminosos.

“Eles usam uma tecnologia chamada “Spoofing”, que permite mascarar o número de telefone para que ele pareça ser o número oficial do banco. Mas cabe destacar que os bancos não realizam chamadas ativas para informar sobre compras não autorizadas. Os números de atendimento dos bancos, como o 4004 ou 0800, são apenas para receber ligações e não são utilizados para chamadas proativas para os clientes”, citou o delegado.

De acordo com o delegado, os estelionatários geralmente procuram idosos ou pessoas com menos familiaridade com tecnologia para aplicar os golpes, devido a vulnerabilidade deles.

“Um dos casos mais recentes registrado na Dercc foi de uma idosa de 70 anos. No dia 9 de setembro, ela recebeu a ligação de um suposto agente da central de atendimento de um banco, afirmando que havia uma movimentação suspeita na conta dela e, para solucionar, ela devia seguir algumas orientações. Com isso, a vítima acabou fazendo pagamentos via pix e realizou um crédito pessoal para desconhecidos, e tudo isso totalizou mais de 50 mil reais”, contou o delegado.

O delegado destaca, ainda, que apesar da preferência dos golpistas pelo público mencionado, devido à sofisticação das abordagens, até pessoas experientes podem ser enganadas.

“Temos outros casos semelhantes a esse da idosa que estão sendo investigados pela unidade especializada. Em alguns, as vítimas foram atraídas por aplicativos de mensagens. Então é preciso que a população em geral tenha atenção ao receberem avisos de movimentação suspeita em suas contas”, enfatizou o delegado.

Dicas

Para evitar mais ocorrências do Golpe da Falsa Central de Atendimento, a Polícia Civil elenca algumas orientações para a população:

Desconfie de ligações que supostamente seriam do seu banco: Os bancos não ligam para informar sobre compras não autorizadas. Se receber esse tipo de ligação, desligue imediatamente e entre em contato com seu banco pelos canais oficiais (os números estão no verso do cartão). Tenha cautela com senhas ou chaves de segurança: Caso receba ligações, não forneça suas senhas, códigos de segurança (token) ou qualquer dado sensível por telefone, mesmo que o número pareça legítimo. Esteja atento aos links recebidos por mensagem: Não clique em links enviados por SMS ou e-mail que não foram solicitados. Acesse sempre os sites diretamente ou ligue para o banco por um número oficial Use autenticação em dois fatores: Habilite medidas de segurança adicionais, como a autenticação em dois fatores, para proteger suas contas bancárias e online.

Foi vítima ou conhece alguém que tenha sido?

A PC-AM orienta a quem tenha sido vítima deste golpe, ou conheça alguém que tenha sido alvo de estelionatários, que procure a unidade policial mais próxima ou a Dercc para registrar o Boletim de Ocorrência (BO). O registro também pode ser feito na Delegacia Virtual (Devir), por meio do endereço eletrônico: delegaciavirtual.sinesp.gov.br.

“Caso a ocorrência seja registrada na delegacia mais acessível para a vítima, o procedimento será encaminhado para a Dercc, onde iremos iniciar as investigações para apurar os fatos e identificar a autoria”, disse o delegado.

A Dercc está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste.

