A educação prejudicada

No Amazonas, como nos demais estados brasileiros, o Dia Internacional da Educação, comumente comemorado em 24 de janeiro, passou quase em branco, sem grandes eventos para dignificá-lo, o que, de um certo modo, foi compreensível em razão da pandemia da Covid-19.



A propósito da pandemia, um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) mostra o quanTo o coronavírus prejudicou o desenvolvimento da educação no mundo inteiro nos últimos dois anos, forçando o fechamento de escolas de maneira radical até o advento da vacina. Segundo especialistas, o que já era ruim antes da pandemia, ficou pior com a chegada dela.



O Estudo do Unicef, denominado Cenário da Exclusão Escolar no Brasil, alerta toda uma sociedade para a hercúlea tarefa de dinamizar novamente o processo educacional neste período de baixa da pandemia. Conforme ele, a crise sanitária elevou a exclusão escolar, inclusive entre os povos indígenas nas regiões Norte e Nordeste.



De acordo com o Unicef, a exclusão escolar afeta crianças e adolescentes, o que também se pode constatar pelos números da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio (PNAD, segundo a qual em 2019 um milhão e cem mil crianças e adolescentes ficaram fora das escolas, a maioria nas faixas etárias de 15 a 17 anos, idade na qual todos deveriam estar cursando o Ensino Médio, e de quatro a cinco 5 anos, que corresponde à Pré-escola.



No Amazonas, tal realidade exige compreensão e apoio ao governador Wilson Lima e ao prefeito David Almeida quanto a obrigatoriedade da vacina direcionada às crianças. O negacionismo joga contra a vida e a favor da exclusão escolar.

