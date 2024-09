PF prende servidor da Ufam por ameaças e violência psicológica contra colegas de trabalho

A Polícia Federal efetuou a prisão de um servidor público, da Universidade Federal do Amazonas, neste sábado (28), acusado de praticar, de forma reiterada, ameaças e violência psicológica contra mulheres, incluindo colegas e superiores hierárquicas no ambiente de trabalho.

O investigado, utilizando-se de intimidação e mensagens ameaçadoras enviadas por meio de um aplicativo de mensagens, chegou a proferir ameaças de morte contra suas vítimas. Durante as comunicações, ele exibiu trechos de textos intimidadores e imagens de uma arma de fogo, e facões com o claro objetivo de causar medo e coagir as vítimas.

A ação foi resultado de uma investigação conduzida, após as vítimas denunciarem o comportamento agressivo e ameaçador do servidor, que se repetia de maneira contínua. Com base nas evidências coletadas, a autoridade judicial expediu mandado de prisão preventiva e de busca domiciliar, com o objetivo de garantir a segurança das vítimas, evitar a continuidade dos crimes e buscar os objetos utilizados nas ameças graves.

Na residência do suspeito, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e um terçado, que serão periciados para comprovação das condutas delitivas. O servidor público foi será conduzido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

As investigações continuam para averiguar a extensão dos crimes cometidos, bem como identificar outras possíveis vítimas.

A Polícia Federal reafirma seu compromisso no combate a toda e qualquer forma de violência contra a mulher e reforça a importância da denúncia para a proteção das vítimas e a responsabilização dos agressores.

Na ação foram epregados 8 agentes da PF.

