VÍDEO: PM é baleado e tem arma roubada durante assalto

Um policial militar de folga reagiu a um assalto, no fim da tarde dessa sexta-feira (27), em São Vicente, no litoral paulista. A vítima, que fazia bico como motorista de aplicativo no momento do crime, teve a arma roubada e foi baleado.

O tiro acertou de raspão a orelha do PM de 43 anos. Ele se deslocou sozinho para o hospital e passa bem. Um dos bandidos que o assaltou também teria sido baleado.

Até a publicação desta reportagem, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) não havia confirmado a identidade ou eventual prisão dos criminosos.

Uma câmera de monitoramento registrou o carro do PM, um Fiat Uno branco, estacionado perto de uma sarjeta da Rua Três.

A vítima e os bandidos permanecem no carro por pouco mais de dois minutos, até que o PM desembarca já se defendendo de um dos ladrões. Os dois criminosos partem para cima do policial, que tenta usar a arma para se defender, mas é agredido com chutes e coronhadas na cabeça.

Um dos ladrões, segundos antes de fugir correndo, chega a apontar a arma para o PM, quando ele está caído no chão e começa a se levantar. O tiro teria sido dado nesse momento. O policial, então, corre no sentido oposto à dupla criminosa para evitar ser atingido por eventuais novos disparos.

Os dois criminosos estavam com as cabeças cobertas, dificultando a identificação por meio das imagens.

Com a cabeça sangrando, o PM dirigiu e buscou socorro sozinho no Hospital Vicentino. Seu estado de saúde é estável, conforme apurado pelo Metrópoles.

A SSP e a PM foram questionadas sobre a ocorrências, mas não haviam se manifestado até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

