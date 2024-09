PF prende suspeito de desmatamento e incêndio de 250 hectares de floresta no AM

A Polícia Federal, com apoio da Força Nacional de Segurança Pública, lançou a Operação Ignis nesta quinta-feira (26) para combater incêndios e desmatamentos ilegais em Boca do Acre e Lábrea, no sul do Amazonas.

Durante a operação, os agentes realizaram buscas em uma propriedade na Gleba Pública Federal Bom Lugar e encontraram 250 hectares de mata nativa desmatada e queimada. O local também abrigava materiais utilizados no desmatamento, como motosserras e galões de combustível, além de armas de fogo, evidenciando uma estrutura organizada para essas atividades ilegais.

Um suspeito foi preso em flagrante e levado à Base Integrada Araçari, em Boca do Acre, onde a Polícia Federal, a Força Nacional e o ICMBio trabalham em conjunto.

A Operação Ignis integra o Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Queimadas, destacando o compromisso das autoridades em preservar a Amazônia e responsabilizar aqueles que contribuem para sua destruição.

