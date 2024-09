Rinha de galos é desarticulada com cinco presos e 55 aves apreendidas em Manaus

Policiais encontraram dois galos em luta, além de outros galos feridos com vestígios de sangue nas patas, asas e cabeça. Também foi apreendido um macaco no local

Equipes do Batalhão de Policiamento Ambiental prenderam na tarde de sábado (28) cinco pessoas envolvidas em uma rinha de galo na rua Pará, no bairro São José, Zona Leste de Manaus. As prisões ocorreram após denúncias recebidas pela Linha Direta da corporação.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram dois galos em luta, além de outros galos feridos, apresentando vestígios de sangue nas patas, asas e cabeça, segundo o Batalhão Ambiental.

No total, os agentes apreenderam diversos itens, incluindo 55 galos vivos, um macaco, e materiais utilizados para rinha, além de medicamentos, instrumentos cirúrgicos e um “ringue” onde ocorriam as disputas. Também foram confiscados um celular, chaves de veículos, carteiras de documentos e R$ 455,55 em espécie.

Os suspeitos e os materiais foram levados ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais cabíveis.

O Batalhão Ambiental reforça que práticas de abuso e maus-tratos a animais, sejam eles silvestres ou domésticos, configuram crime ambiental, de acordo com a Lei 9.605/98. O artigo 32 da lei trata especificamente sobre o mau trato, enquanto o artigo 29 proíbe a captura e a posse de espécimes da fauna silvestre sem a devida autorização, sujeitando os infratores a penalidades severas.

