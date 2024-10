VÍDEO CHOCANTE: Homem dá várias facadas em dono de bar na frente de clientes

Crime aconteceu na segunda-feira (30), em Paulista, no Grande Recife. Vítima tem 41 anos e foi levada para a UPA de Rio Doce, em Olinda, também na Região Metropolitana

O dono de bar em Paulista, no Grande Recife, foi esfaqueado várias vezes diante dos clientes no próprio estabelecimento, por volta da 1h da segunda-feira (30). Uma câmera de segurança instalada no local filmou o crime.

As facadas aconteceram em um bar localizado na Rua Nelson Ferreira, no bairro de Maranguape I. A vítima foi um homem de 41 anos que não teve o nome divulgado.

Nas imagens, é possível ver quando o criminoso, que usava um chapéu, se aproxima do bar, para ao lado da vítima, tira uma faca da bermuda e inicia os golpes. Em poucos segundos, a vítima cai no chão e, então, um outro rapaz pega uma das mesas e atinge o agressor, que se afasta e foge do local.

Segundo a Polícia Militar (PM), agentes do 17º Batalhão conversaram com o filho da vítima, que disse não ter ideia do que causou o ataque e contou que a família não conhece o agressor.

O dono do estabelecimento foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Rio Doce, em Olinda. Como o nome do homem esfaqueado não foi divulgado, não foi possível obter informações sobre o estado de saúde do paciente.

Procurada pelo g1, a Polícia Civil informou, em nota, que não recebeu denúncia sobre esse crime e reforçou a importância do registro de Boletim de Ocorrência para que as investigações possam ser realizadas e os casos sejam solucionados.

*Com informações G1

