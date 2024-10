Governo inclui cantor Leonardo em ‘lista suja’ de trabalho escravo

O cantor sertanejo Leonardo foi incluído pelo governo na “lista suja” do trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

No documento é explicado que a entrada do artista na lista se deve a uma fiscalização realizada na Fazenda Talismã, localizada de Jussara, na região noroeste de Goiás.

A assessora do cantor disse ao portal G1 que o caso foi julgado e se refere a uma parte da fazenda que estaria arrendada para uma pessoa que estaria realizando o plantio de soja, além de afirmar que o cantor não tinha conhecimento das práticas de trabalho escravo.

“Não é do Leonardo. O Ministério do Trabalho fez esse processo e o Leonardo se defendeu com todas as provas”, garante a assessora.

A lista, atualizada nesta segunda-feira (7), conta com 176 nomes de empregadores, incluindo o de Leonardo, que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão. O documento também detalhou que, na Fazenda Talismã, seis trabalhadores foram encontrados em condições análogas à de escravo.

*Com informações do Metrópoles

