VÍDEO: Moradores se unem para salvar vítima de desbarrancamento no Porto de Manacapuru

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um momento em que os moradores do município de Manacapuru se unem para salvar uma vítima de um desbarrancamento que ocorreu na tarde desta segunda-feira (7), no Porto da Terra Preta.

Na gravação é possível ver que um homem carrega uma mulher no colo em uma longa faixa de areia. Na sequência, um outro morador se aproxima para ajudar a vítima.

A Prefeitura de Manacapuru se manifestou, por meio de nota, e informou que as equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já estão trabalhando no local. No momento, não há informações sobre vítimas, mas o município está apurando e em breve retornará com mais detalhes.

