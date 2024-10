Porto de Autazes é interditado após moradores identificarem rachaduras no local

A Defesa Civil do Estado do Amazonas interditou, nesta quarta-feira (9), o Porto de Autazes, no interior do Amazonas, após moradores filmarem rachaduras no local.

A medida foi tomada para evitar que uma nova tragédia, assim como aconteceu na última segunda-feira (7), no Porto da Terra Preta, em Manacapuru.

A Defesa Civil do Estado destacou, por meio de nota, que os barcos próximos do perímetro também serão retirados e a população será avisada para evitar circulação no local.

Uma equipe técnica será enviada para realizar uma avaliação mais detalhada das condições geológicas do Porto de Autazes.

O órgão realizou uma vistoria na tarde de ontem (8), onde foi constatado uma fissura geológica de aproximadamente 350 metros de extensão e 15 cm de espessura no Porto de Autazes.

“Enfatizamos a todos que têm família, amigos ou parentes que moram nessas regiões, que qualquer rachadura no solo deve ser comunicada e denunciada à Defesa Civil do Município ou até mesmo do Estado, para fazermos uma perícia e evitarmos tragédias como esta”, reforçou o secretário executivo da Defesa Civil do Estado, Coronel Clóvis Araújo.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱