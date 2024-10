Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha desde os 11 anos no Amazonas

Um homem de 41 anos foi preso, neste sábado (19), acusado de estupro de vulnerável contra a própria filha desde que ela tinha 11 anos. A prisão foi realizada no município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus).

De acordo com a delegada Marna de Miranda, titular da unidade policial, a equipe tomou conhecimento do caso na quinta-feira (17), quando a mãe da vítima, que agora tem 15 anos, registrou um Boletim de Ocorrência (BO) informando que, naquele mesmo dia, soube que sua filha era vítima de constantes abusos sexuais cometidos pelo pai, seu esposo.

“Com base nesses primeiros fatos, no mesmo dia, submetemos a vítima ao protocolo do Serviço de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual (Savvis) e reunimos outras evidências, incluindo o laudo. Com isso, solicitamos à Justiça a prisão do suspeito, que foi concedida”, informou Marna de Miranda.