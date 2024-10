Populares desenterram e queimam corpo de mãe que decapitou o filho

Maria Rosália Gonçalves Mendes foi sepultada no cemitério de Itambé (PE). Pessoas abriram a cova, após enterro, e queimaram o corpo dela

Na madrugada deste sábado (19), o corpo de Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos, foi desenterrado e queimado no cemitério de Itambé (distante 50 quilômetros de João Pessoa) e que fica na divisa entre os estados de Pernambuco e Paraíba.

Maria Rosália matou o próprio filho Miguel Ryan, de 6 anos, e o decapitou, em João Pessoa. O corpo dele foi enterrado no cemitério de Pedras de Fogo, cidade paraibana que faz divisa com Itambé, no dia 21 de setembro, um dia após o crime.

Neste sábado (19), pessoas não identificadas abriram a cova e atearam fogo no corpo da mulher, que cometeu o crime e morreu 28 dias depois devido a uma infecção generalizada. Ela foi socorrida e internada no Hospital de Trauma de João Pessoa após precisar ser contida a tiros por policiais militares no dia em que matou o filho.

*Com informações Metropoles

