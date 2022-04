Homem quase morre ao chamar outro de ‘corno’

A vítima apresentava escoriações no braço e no rosto, causadas pela queda de bicicleta ao tentar fugir do suspeito

O dono de uma tapeçaria, localizada na Avenida Brasil, no centro de Santa Carmem (527 km ao Norte), no Mato Grosso, chamou a Polícia Militar, pois havia um homem de 50 anos escondido dentro da empresa dele.



Ele fugia de um suspeito de 37 anos que queria matá-lo. O caso ocorreu recentemente.



A Polícia foi informada que o suspeito estava usando camiseta azul, short preto e estava em uma bicicleta de cor vermelha. Com as informações, os policiais localizaram o homem parado em uma esquina próximo a tapeçaria.



Quando viu a viatura da PM, tentou fugir e jogou uma faca no chão. Contudo, ao ser parado, ele admitiu que ameaçou matar a vítima pois ele o chamou de “corno”.



Foi necessário uso de algemas para que ele evitasse fugir da prisão. A vítima apresentava escoriações no braço e no rosto, causadas pela queda de bicicleta ao tentar fugir do suspeito.

*Com informações do Leia Agora

