Mulher flagra traição e joga carro contra namorado; veja vídeo

Após flagrar uma suposta traição, uma mulher jogou o carro contra uma moto em que estavam o namorado e outra mulher, em Ibiúna, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira (4). A ação foi registrada por câmeras de segurança da região.

A mulher, desconfiada, seguiu o namorado. Ao notar a presença da outra mulher, ela começou a dirigir o carro em alta velocidade e jogou o veículo contra os dois.

O homem e a outra mulher caíram da moto. Um deles chegou a ficar prensado em um carro estacionado. A moto em que os dois estavam foi arrastada pela rua.

De acordo com testemunhas, o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foi acionado, e os destroços do veículo ficaram no local.

A Polícia Militar foi chamada, e um boletim de ocorrência foi registrado. No entanto, as vítimas não compareceram à delegacia para dar continuidade à ocorrência.

