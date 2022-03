Vídeo: novas imagens de traição com morador de rua são divulgadas

Planaltina (DF) – Gravações feitas por câmeras de segurança mostram, em outro ângulo, as agressões sofridas por um morador de rua, de 48 anos, na noite de 9 de março, em Planaltina. Nas imagens, é possível ver o homem sendo jogado contra o carro violentamente. Logo em seguida, a vítima é espancada com chutes e socos na cabeça.

Mesmo desmaiado, o homem segue sendo alvo de ataques furiosos do personal trainer Eduardo Alves, 31. O educador físico cometeu a agressão após flagrar a mulher fazendo sexo com o sem-teto.

No vídeo, não é possível ver qualquer reação do morador de rua, que fica deitado na calçada. A mulher chega a sair do carro, sem roupa, enquanto o personal segue falando ao celular e chutando a vítima.

Confira o vídeo:

Investigadores que atuam no caso encontraram vestígios de sangue no carro onde o casal manteve relações sexuais. A reportagem apurou que a perícia ainda realiza exames no automóvel e nos laboratórios, com o material já coletado. Os policiais também buscam detectar possíveis resquícios de sêmen. Os primeiros golpes desferidos pelo profissional de educação física contra o homem em situação de rua ocorreram dentro do veículo.

Após receber assistência médica para tratar as diversas lesões na face e no corpo, o sem-teto recebeu alta do Hospital Regional de Planaltina (HRP) no fim da manhã de quinta-feira (17). Ele permaneceu internado na unidade de saúde durante uma semana.

*Com informações do Metrópoles

