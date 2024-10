Cachorro é morto com tiro na cabeça durante briga em Manaus

Um cachorro conhecido como “Betoven” foi morto com um tiro na cabeça durante briga na rua Boa Sorte, bairro Novo Israel, na Zona Norte de Manaus, neste domingo (27).

De acordo com informações de testemunhas, um homem não identificado que estava envolvido em uma briga e ameaçando sua esposa, deu um tiro no cachorro, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda de acordo com testemunhas, o homem teria atirado no cachorro em um ato de revolta.

A polícia está investigando o caso e a procura do suspeito que está foragido. Além disso, o homem também deve responder por ameaças a sua esposa.

