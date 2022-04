Iranduba é o município do interior do AM com mais homicídios no primeiro trimestre deste ano

Iranduba (AM) – O município de Iranduba quando se fala em morte violentas é o primeiro do ranking dentre os demais municípios do Amazonas. Somente nos três primeiros meses já foram registradas 15 mortes. O medo e a insegurança assolam a população da cidade, distante apenas 27 quilômetros em linha reta de Manaus.

O dado significa um aumento de 114,29% no número de mortes por armas de fogo ou branca se comparado com o primeiro trimestre de 2021, que contabilizou apenas sete homicídios no município. Se o dado for comparado com o primeiro trimestre de 2020, Iranduba contabilizou em 2022 um aumento de 400% no número de assassinatos. Já em 2019, o município somou cinco homicídios nos primeiros três daquele ano.

Para o especialista em Segurança Pública, Coronel Walter Cruz, o aumento de mortes em Iranduba se dá devido ao confronto entre facções criminosas pela disputa por ponto de vendas de entorpecentes.

“Esse é um fenômeno que está acontecendo porque o Sistema de Segurança não entendeu que o Estado não é só Manaus. Temos 62 municípios e na maioria deles há uma clara intervenção das facções. Essas cidades próximas a Manaus tem muito mais devido às ligações rodoviárias como fluviais. Isso é o domínio do tráfico expandindo territórios nas cidades do interior. Isso mostra que o sistema não se preparou, não contemplou a segurança como prioridade”, declarou.

Cruz destacou que é necessário tomar como prioridade o enfrentamento das facções. O aumento da criminalidade pode ser decorrente da falta de policiais e de estrutura para monitoramento do município de Iranduba.

“Se notarmos hoje, o Amazonas foi o único estado da federação em que os crimes aumentaram. Isso constata que não houve o investimento em qualificar o policial. Quatro ferramentas são importantes para enfrentar o crime: tecnologia, inteligência, treinamento e integração. Sem essas ferramentas ninguém vai conseguir enfrentar uma facção do porte do Comando Vermelho. Hoje eles estão tão afrontosos que pintam siglas pela cidade. Tá faltando vontade política para enfrentar o problema e faltando essas ferramentas. Precisamos ter planejamento e orçamento para enfrentar esses problemas”, destacou.

O vereador de Iranduba, Luis Carlos Velho (Republicanos), afirmou que a situação atual da violência naquele município nunca havia sido vivenciada por nenhum irandubense

“Encontramos cabeças de jovens jogadas em esquinas do município. É uma tragédia o que está acontecendo em nosso município e é confortável para o prefeito Augusto Ferraz que quando chega no fim do dia ele vai embora da cidade para o condomínio de luxo onde ele mora em Manaus. Não tem nenhuma política até o momento feita pela Prefeitura de Iranduba voltada a segurança da cidade. Os poucos guardas municipais que temos na cidade estão ligados ao gabinete dele como seguranças pessoais”, afirmou o vereador.

Velho afirmou que faltam homens e viaturas no município. “Falta mais homens e viaturas, além de reformar o quartel da cidade que está em condições precárias. Nossa delegacia já foi alvo de fugas”, complementou.

Insegurança

Quem sobrevive do comércio fala sobre o medo e a insegurança na cidade. O tráfico de acordo com moradores domina cada canto do município e levam jovens a perderem a vida de maneira trágica.

“A violência nunca teve tão alta como agora. Vivemos inseguros e é lógico temos medo. Muitos jovens que vimos crescer, se envolveram em facções e as famílias foram expulsas das casas. De noite é pior ainda, pois vemos jovens armados e a gente que têm filhos teme por eles. Sobrevivo do comércio e aqui nós fechamos cedo os estabelecimentos, fazemos nosso próprio toque de recolher. Muitos moradores já foram embora por medo e muitos ainda falam em fazer a mesma coisa”, relatou um comerciante de 34 anos que não quis se identificar temendo represálias.”

Em plena luz do dia

Não tem hora para acontecer, execuções são realizadas em plena luz do dia aos olhos de moradores. É como o caso ocorrido no dia 11 deste mês, onde a vítima Denilson Santos de Jesus, que tinha 27 anos, foi assassinado no bairro Morada do Sol.

Segundo a polícia, a vítima morreu com seis disparos de arma de fogo. O homem estava em um estabelecimento comercial e foi supreendida por dois pistoleiros que cometeram o crime.

A noite também são registradas cenas de horror, como a morte de Aleksander da Costa Pinto, que tinha 25 anos. Na madrugada de quarta-feira (20) ele teve a casa no bairro Morada do Sol, invadida por criminosos e foi morto a tiros.

Ações para conter a criminalidade

O governador Wilson Lima lançou em julho do ano passado, o programa Amazonas Mais Seguro, com investimentos de R$ 280 milhões que incluiram a implantação de um sistema inédito de câmeras inteligentes e concurso público para as forças de Segurança com 2.525 vagas.

O total de investimentos foi destinado à melhoria na infraestrutura das forças de Segurança, aquisição de novas tecnologias para o combate à criminalidade, incremento e modernização do arsenal bélico das Polícias Civil e Militar, além de medidas para valorização e ampliação de recursos humanos.

