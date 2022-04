Feriado santo é ‘sangrento’ e tem registro de 19 homicídios em Manaus

Manaus (AM) – A semana santa é um dos feriados mais religiosos do mundo, em que é promovido a reflexão sobre a salvação humana e a renovação da vida. Apesar disso, criminosos não ligaram para o feriado religioso e aproveitaram os dias para cometer crimes. Apenas em três dias de feriado, 19 pessoas foram mortas no Amazonas.

Foto: Em Tempo

De acordo com o relatório do Instituto Médico Legal (IML), dos 19 mortos, 15 foram por arma de fogo, três por arma branca e uma agressão física. Os casos aconteceram entre as zonas Leste, Norte e Oeste, locais onde há mais registros de homicídios na capital amazonense. Relembre alguns casos:

Homem faz criança refém e é morto a facadas

Fernando Merces Damasceno, de 24 anos, foi assassinado com várias facadas, na manhã desta Sexta-Feira Santa (15), após sequestrar uma criança de 4 anos. O caso aconteceu na rua 2, no bairro Novo Aleixo, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações, o homem teria ido à residência onde a ex-namorada estava se escondendo dele, pois ele não aceitava o fim do relacionamento. Como a mulher não estava em casa, ele fez uma criança de 4 anos como refém, como forma de chantagear a ex.

Entretanto, um homem, supostamente pai da criança, entrou em luta corporal com o suspeito e o esfaqueou. Depois disso, o autor das facadas fugiu, mas já foi identificado pela polícia.

Mecânico é executado a tiros na Compensa

Um dos bairros com maior registros de morte em Manaus, a Compensa foi cenário de mais um homicídio, desta vez ocorrido na Sexta-feira Santa (15). O mecânico Alex Souza de Oliveira, de 28 anos, foi morto a tiros na noite daquele dia, no beco do Comércio, bairro Compensa, Zona Oeste da capital amazonense.

Segundo testemunhas, ele estaria conversando com um amigo, quando um veículo, não identificado, chegou ao local e vários disparos foram feitos do interior do carro contra a vítima. Alex morreu no local.

Jovem é morta com mais de 14 tiros no Tarumã

A jovem Maria Vitória Silva Cruz, de 22 anos, foi morta com pelo menos 14 tiros na noite de sábado (16), na Rua da Paz, na Comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Testemunhas informaram aos policiais da 20º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que dois homens, até o momento não identificados, chegaram a pé quando a vítima passava pela rua e dispararam pelo menos 14 vezes, atingindo a cabeça, coxas e tórax.

Mulher é executada a tiros na porta de casa no Dom Pedro

Miltiane Neves Marques, de 45 anos, foi assassinada a tiros na noite deste sábado (16), no Beco Santa Ana, bairro Dom Pedro I, Zona Oeste de Manaus.

Segundo irmão da vítima informou aos policiais militares da 10º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Miltiane estava em casa quando três homens chegaram até o local e a chamaram. Ao sair, ela foi atingida com diversos disparos de arma de fogo.

Um outro familiar chegou a socorrer Miltiane e a levou Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada, mas ela não resistiu aos ferimentos.

Homem assassinado dentro de churrascaria em Manaus

Foto: Reprodução

Diceu Brito de Amaral, de 43 anos, foi morto a tiros enquanto jantava em uma churrascaria na avenida Margarita do bairro da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Além dele, um amigo que o acompanhava, também foi baleado. O caso aconteceu no sábado (16).

Segundo informações da Polícia Militar, um carro modelo Ônix de cor preta, parou na frente do estabelecimento, e dois homens desceram do carro indo em direção aos amigos.

Os criminosos sacaram as armas e começaram a atirar em Diceu, que morreu na hora. O amigo tentou correr, mas foi atingido em uma das mãos. Os assassinos voltaram para o carro e fugiram sem serem identificados.

Enquanto bebia, cadeirante foi executado

Foto: Reprodução

O cadeirante Anderson Hidalgo Tavares, de 37 anos, foi morto a tiros na tarde de sábado (16), na Travessa Verão, Conjunto Ouro Verde, bairro Coroado.

A vítima estava com amigos, quando por volta de 18h15, um carro, ainda não identificado, parou perto do grupo e vários disparos foram feitos do interior do veículo.

Os amigos de Anderson ‘deram no pé’ e ele foi deixado para trás. Os tiros atingiram a cabeça e o tórax da vítima, que chegou a ser levada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

A polícia foi acionada, mas a ‘Lei do Silêncio’ impera no bairro e ninguém quis dar detalhes sobre o veículo ou falar do caso.

Adolescente executada com tiros no rosto

A adolescente Tais Vitória Franco de Souza, de 17 anos, foi morta com diversos tiros no rosto, na madrugada de domingo (17). O caso aconteceu na rua 25 de Dezembro, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

A vítima estava acompanhada do marido, quando por volta de 4h30, dois homens se aproximaram do casal em uma moto e efetuaram vários disparos. Thaís morreu no local.

O rapaz também foi ferido na cabeça, mas levou um tiro de raspão e sobreviveu, após ser levado às pressas para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, também na Compensa.

Policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, isolaram a área e fizeram buscas pela dupla na moto, sem sucesso. A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil e imagens de Câmeras de Segurança das proximidades devem ajudar na identificação dos suspeitos.

Vendedora de ovos de páscoa e auxiliar de mecânico morrem a tiros

No Dia da Páscoa (17), a vendedora de ovos de páscoa Andreza da Silva Lima, de 32 anos, foi vítima de um tiro que não era para ela. Criminosos foram até a Comunidade Valparaíso, na Zona Leste de Manaus, para executar o auxiliar de mêcanico Allan Ramos de Souza, de 28 anos, e os tiros acabaram atingindo a vendedora. O homem também morreu durante o ataque.

Segundo a polícia, o ataque aconteceu durante uma confraternização na rua da comunidade, que fica no bairro Jorge Teixeira. Em certo momento, criminosos armados chegaram em dois carros, um Prisma e uma Amarok, desceram dos veículos e já iniciaram os disparos contra Allan.

Durante o tiroteio a mulher que vendia ovos de páscoa no local acabou sendo atingida. Um homem que passava na rua, de identidade não informada, também foi baleado na perna. As três pessoas foram socorridas para o Hospital Platão Araújo, onde Allan e Andreza não resistiram e morreram.

Pai e filho são executados enquanto vendiam churrasco

Foto: Reprodução

Elderson Farias Alves, de 35 anos, e o filho dele identificado como Emerson Ribeiro Alves, de 15 anos, foram brutalmente assassinados na noite de domingo (17), na rua Nova, na comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Conforme informações repassadas aos policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), pai e filho estavam vendendo churrasco no local quando foram executados por homens fortemente armados. Eles chegaram ao local em um carro modelo Honda Civic, na cor branca de placa não identificada. Após a ação, os criminosos fugiram do local em direção a outra rua onde realizaram outro atentado.

Pai e filho não resistiram aos ferimentos e morreram no local. De acordo com os familiares das vítimas, os dois não tinham envolvimento com o mundo do crime, portanto eles não entendem a razão da execução. A esposa de Elderson informou que o celular do marido foi levado pelos criminosos.

SSP-AM se pronuncia

Com o alto número de registros de homicídio, a reportagem do Em Tempo entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) para saber qual será a atitude diante de tantas mortes violentas.

Em nota, a SSP-AM ressaltou que o secretário da pasta, general Carlos Alberto Mansur, determinou que uma força-tarefa fosse montada, nesta segunda-feira (18), com o objetivo de dar uma pronta resposta para os homicídios ocorridos durante o fim de semana em Manaus.

Segundo a secretaria, a força-tarefa envolve as áreas de inteligência, operacional, de monitoramento, estatística e da Polícia Científica da SSP-AM, para a atuação nas áreas onde há identificação dos homicídios.

Além disso, o secretário de Segurança Pública determinou que Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) reforcem o policiamento ostensivo e investigativo

Por fim, a SSP-AM ressaltou a importância do papel da população na resolução dos casos, por meio de denúncias que possam levar a polícia até os autores dos crimes.

Leia mais:

Ex-presidiário é espancado, baleado e morto a golpes de terçado no Coroado

Suposto assaltante é morto a tiros e pauladas no Novo Aleixo, em Manaus

Homem é morto a tiros após sair de casa de forró em Manaus