Como cuidar da ansiedade durante a reta final para o Enem?

À medida que se aproxima a época do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muitos estudantes enfrentam um aumento significativo na ansiedade.

Com a pressão para obterem bons resultados e a necessidade de se destacarem, é comum o estresse se tornar um fator presente na rotina dos candidatos. Para ajudar nesse momento desafiador, Alcilene Moreira, Responsável Técnica da Clínica-Escola de Psicologia da UNINORTE, compartilha algumas dicas valiosas sobre como lidar com essa situação.

A ansiedade pode se manifestar de diversas formas, como preocupações excessivas, dificuldades de concentração e até sintomas físicos, como taquicardia e insônia. Alcilene explica que, embora um certo nível dessa sensação possa ser normal e até motivador, o excesso costuma prejudicar o desempenho dos estudantes.

Dicas para gerenciar a ansiedade

Planejamento e rotina de estudos

Uma boa organização é essencial. Crie um cronograma de estudos que inclua revisões, simulados e pausas. Alcilene sugere dividir o conteúdo em partes menores e estabelecer metas diárias para tornar o aprendizado mais gerenciável e menos intimidante; Técnicas de relaxamento

Incorporar práticas de relaxamento, como meditação e exercícios de respiração, pode ajudar a reduzir a ansiedade. “Dedique alguns minutos do seu dia para se desconectar e focar em si mesmo”, recomenda a especialista; Atividade física

A prática regular de exercícios físicos é um poderoso aliado no combate à ansiedade. Alcilene destaca que caminhadas, ioga ou qualquer atividade de interesse do estudante pode liberar endorfinas, melhorando o humor e a disposição; Alimentação balanceada

Uma dieta saudável influencia diretamente o estado emocional. Evitar o consumo excessivo de açúcar e cafeína pode ajudar a manter os níveis de ansiedade sob controle. Inclua frutas, vegetais e proteínas na refeição; Momentos de lazer

Reservar um tempo para atividades que tragam prazer e relaxamento é fundamental. A RT da Clínica-Escola de Psicologia da UNINORTE recomenda hobbies e momentos com amigos na rotina para aliviar a pressão; Apoio profissional

Se a ansiedade se tornar excessiva e interferir na rotina, procurar ajuda de um psicólogo é uma opção valiosa. “Um profissional pode oferecer ferramentas específicas e um espaço seguro para lidar com esses sentimentos”, afirma Alcilene.

Lidar com a ansiedade durante a preparação para o Enem é um desafio, mas com as estratégias certas, os estudantes podem encontrar um equilíbrio. O importante é reconhecer os sinais e implementar mudanças que promovam bem-estar. Com planejamento e autocuidado, é possível enfrentar essa fase com mais tranquilidade e confiança.

Conheça a Clínica-Escola de Psicologia da UNINORTE

Localizada na Av. Getúlio Vargas, Centro, a Clínica-Escola de Psicologia da UNINORTE oferece o serviço de psicoterapia individual, escuta emergencial, psicodiagnóstico, ludoterapia e estimulação cognitiva para o público interno e externo (crianças a partir de sete anos e adultos até 70 anos). Os atendimentos são realizados por profissionais especializados ou alunos, sempre supervisionados por professores. O serviço tem um valor simbólico e pode ser marcado pelo WhatsApp (92) 3212-5169 ou presencialmente na unidade.

