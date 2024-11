Igreja afasta padre que teve fotos íntimas vazadas com outros homens

O padre Fabio Marsaro de Paula foi afastado das suas funções religiosas pela Diocese de Catanduva (SP) após vazamento de fotos íntimas.

O padre apareceu em fotos íntimas com outros homens, em selfies mostrando as genitais e em uma imagem segurando uma cerveja. O pároco atuava na Paróquia Imaculada Conceição, em Palmares Paulista (SP).

A Diocese de Catanduva anunciou o afastamento do padre Fabio Marsaro de Paula em comunicado oficial. Em nota oficial, o bispo José Benedito Cardoso pede orações ao sacerdote, mas não cita o motivo do afastamento.

Procurada, a instituição disse estar ciente do vazamento das fotos íntimas. O comunicado foi assinado na última sexta-feira (1º).

Após repercussão do caso, perfis nas redes sociais do padre foram retirados do ar. Ele ainda tem uma página no YouTube com quase 6.500 inscritos. Nela, há duas semanas postou um vídeo para celebrar o seu aniversário de 52 anos.

*Com informações do UOL

