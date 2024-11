Homem é preso por enforcar ex enquanto ela amamentava o filho no Amazonas

Um homem de 40 anos, foi preso nesta sexta-feira (8), por agredir fisicamente a ex-companheira, uma jovem de 20 anos.

Durante a agressão, ele enforcou a vítima enquanto ela amamentava um dos quatro filhos que eles têm juntos.

O caso ocorreu no município de Tapauá, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Kelly Souto, da 64ª DIP, a prisão foi possível porque, logo após o crime, a vítima compareceu à unidade policial para registrar um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o ocorrido.

Além disso, desde fevereiro, ela já possuía uma Medida Protetiva de Urgência (MPU) contra o ex-companheiro.

Com as informações apresentadas, os policiais sairam em campo para capturar o autor.

“Nós o localizamos do outro lado do rio, onde ele tentava se esconder após repetidos atos de agressão. Segundo relatos, o homem conhecia bem a região, incluindo as trilhas e áreas de mata, o que lhe permitia escapar rapidamente sempre que as autoridades se aproximavam”, informou a delegada.