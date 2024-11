IMAGENS FORTES: Mulher chuta e mata gato atropelado

Uma mulher de 47 anos, foi presa após atropelar intencionalmente um gato em uma área residencial do Distrito Federal. O caso ocorreu na QNN 6 de Ceilândia, nessa sexta-feira (8), por volta das 17h.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que uma mulher loira, vestindo roupa vermelha, sai de casa e chuta o gato, deixando-o posicionado atrás da roda do carro dela, um Fiat Palio cinza. Depois, ela entra no veículo, dá ré e passa por cima do animal.

Nas imagens, é possível ver que o gato ainda tenta se levantar, mas, depois, para de se mexer. Segundo a Polícia Civil do DF (PCDF), o animal morreu.

Horas depois, um homem, que, de acordo com a PCDF é esposo da autora, sai na rua e joga o corpo do gato em uma caçamba de lixo.

Após receberem a denúncia, agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) prenderam a mulher e a encaminharam para o Departamento de Polícia Especializada (DPE).

A autora foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais, cuja pena é de 2 a 5 anos de reclusão, podendo ser aumentada em razão da morte do gato.

*Com informações Metropoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱