Uma proposta de emenda à Constituição (PEC), que visa extinguir a jornada de trabalho 6×1, vem ganhando destaque no cenário político e nas redes sociais. Encabeçada pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP), a PEC busca revisar uma das normas mais tradicionais da legislação trabalhista brasileira, que estabelece uma escala de trabalho de seis dias consecutivos e apenas um de descanso semanal.

A proposta tem gerado amplo debate, principalmente nas redes sociais, e conquistado apoio de trabalhadores e defensores de melhores condições de trabalho.

O que é a PEC 6×1?

A PEC 6×1 propõe alterar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que desde 1943 permite que trabalhadores de setores como comércio, saúde e serviços sigam o regime de trabalho 6×1, ou seja, seis dias de trabalho seguidos e um único dia de folga. Embora esse modelo tenha sido adotado para garantir a continuidade dos serviços essenciais, ele tem sido amplamente criticado por ser exaustivo e prejudicial à qualidade de vida dos trabalhadores.

De acordo com a deputada Erika Hilton, a alteração é necessária para atualizar a legislação trabalhista, considerando as novas demandas da sociedade e oferecendo um melhor equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dos trabalhadores. A proposta defende que os empregados tenham mais tempo de descanso e possam ter condições de saúde e bem-estar mais adequadas.

Processo de aprovação

Para que a PEC 6×1 seja efetivamente aprovada, ela precisa passar por um processo rigoroso no Congresso Nacional. Inicialmente, a proposta foi assinada por 71 deputados, mas para que comece a tramitar oficialmente, é necessário o apoio de pelo menos 100 parlamentares. De acordo com as regras da Câmara, uma PEC precisa ser aprovada por três quintos dos deputados e senadores, em dois turnos, o que significa que 171 parlamentares devem apoiar a proposta.

Apoio nas redes sociais

A PEC 6×1 tem ganhado um expressivo apoio nas redes sociais. Internautas têm compartilhado suas experiências e apoiado a proposta, especialmente aqueles que trabalham em setores onde a jornada 6×1 é comum, como no comércio, saúde e serviços essenciais. Em posts e campanhas online, os defensores da PEC ressaltam que o modelo atual não só sobrecarrega os trabalhadores, mas também compromete sua saúde mental e física.

Alguns internautas se manifestaram nas redes sociais sobre a PEC, com comentários como: “Quem vai ser contra isso? O povo precisa VIVER! Essa escala 6×1 está afetando mentalmente muita gente” e “o fim da escala 6×1 é extremamente necessário, precisamos valorizar a vida das pessoas”.

