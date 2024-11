Padrasto é preso por filmar estupros de três enteados em Manaus

As investigações apontam que o autor ainda ameaçava as vítimas de morte caso elas o denunciassem.

Um homem de 21 anos foi preso suspeito de estuprar três enteados, de 7, 9 e 10 anos, e gravar mídias pornográficas, em Manaus. As investigações apontam que o autor ainda ameaçava as vítimas de morte caso elas o denunciassem.

O caso chegou ao conhecimento da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) na sexta-feira (8), por meio de uma denunciante que teve acesso aos materiais pornográficos.

Segundo a Polícia Civil, a prisão preventiva do suspeito foi expedida pelo Plantão Criminal e cumprida no sábado (9), no bairro Redenção, zona centro-oeste da capital.

