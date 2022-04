Tabatinga recebe o primeiro núcleo indígena do Pelci

Tabatinga (AM)- Pela primeira vez na história, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), lançou o núcleo indígena do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) na comunidade indígena Umariaçu 1 e 2, em Tabatinga (distante a 1.106 quilômetros).

“É uma honra ser a primeira comunidade indígena a integrar o Pelci. Dessa forma alimentamos nosso sonho de revelar atletas de alto rendimento para representar o nosso estado em grandes competições”, disse o cacique Rockson Cruz.

O núcleo indígena vai contar com 110 crianças que vão participar das modalidades como futebol, futsal, vôlei, handebol e basquete.

A comunidade que está sendo fomentada com o núcleo esportivo recebeu equipamentos esportivos como bolas, cones, kits de apitos, bambolês, redes de gol, coletes, além de uniformes padronizados.

Para o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira, esse é um momento histórico para o Estado do Amazonas, principalmente, para as crianças e jovens do Alto Solimões.

“O governador Wilson Lima determinou que onde estiver uma joia, onde estiver um grande atleta vamos buscar e vamos fomentar, ou seja, estamos aguardando sair esse grande rendimento aqui da comunidade indígena”, concluiu.

Interior

No interior do Amazonas, além de Tabatinga, o Pelci está presente nos municípios de Humaitá e São Gabriel da Cachoeira, que conta com atletas mirins, nas modalidades futsal, voleibol, handebol e jiu-jitsu.

Na capital o projeto conta com seis núcleos ativos como o CDC da Compensa, disponibilizando luta olímpica e futebol; Arena Amadeu Teixeira com futsal, jiu-jitsu, vôlei, handebol e basquete; Vila Olímpica de Manaus com atividades de atletismo; Campo do Prosamim no Santo Agostinho, Escola Estadual Solon de Lucena, como núcleo para os estudantes da rede de ensino e o Campo do Passarinho com futebol e vôlei.

