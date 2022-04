Paratletas do AM contam sobre transformação de vida por meio do esporte

A equipe conta com 15 paratletas, que treinam todas as segundas, quartas e quintas-feiras, na Arena Amadeu Teixeira

Manaus (AM)- A Arena Amadeu Teixeira é o palco dos novos paratletas da equipe de basquetebol adaptado da Associação de Deficientes Físicos do Amazonas (Adefa), conhecidos como “Falcões do Amazonas”.

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), com a cessão de espaço para o treino, os atletas relatam que o esporte vem transformando suas vidas.

“A Arena Amadeu Teixeira está servindo de exemplo para a inclusão social desses desportistas do basquetebol adaptado. Queremos fomentar cada vez mais esses atletas que estão no alto rendimento e tanto dão resultados ao esporte amazonense”, disse o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Garra, dedicação e trabalho coletivo. A equipe mostra que os objetivos são altos. “Pensei em desistir do esporte por conta das adversidades que tenho no dia a dia com trajeto, locomoção, mas hoje estou aqui. Sou um dos atletas mais novos e o amor pelo esporte vem transformando a minha vida”, destacou o paratleta Gustavo Freitas, de 22 anos.

Atualmente a equipe amazonense conta com 15 paratletas, que treinam todas as segundas, quartas e quintas-feiras, na Arena Amadeu Teixeira, localizada na avenida Constantino Nery.

O técnico da equipe, Rildo Leão, explica que o importante é estar sempre reciclando o time.

“O treino é fundamental para os antigos e novos atletas. A equipe precisa de renovação tanto física quanto de pessoal. Por isso a importância de termos espaço para treinar e fortalecer todo um conjunto esportivo para representações nacionais”, comentou.

Para o jovem Vinicius da Silva Taveira, que está treinando há três anos no grupo de basquete adaptado, o esporte começou com apenas uma brincadeira.

“Iniciei na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e com o convite de um amigo comecei a treinar com outros paratletas. Meu objetivo é participar de competições nacionais”, afirmou Taveira.

FOTOS: Rudson Renan/Faar

*Com informações da assessoria

