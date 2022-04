Esportes equestres retomam atividades no Amazonas

Manaus (AM)- Os esportes considerados equestres, que usam cavalos como a principal parte do esporte, retomam as atividades no Amazonas.

Nos dias 23 e 24 de abril no Haras Duvale, Tarumã, zona Oeste da capital acontece a Prova de Três Tambores e no dia 30 de abril, na Chácara Santa Maria, os atletas participam da competição do Circuito de Vaquejada, promovida pela Associação dos Vaqueiros do Amazonas (Assovam).

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), realizou na semana passada uma visita técnica com os médicos veterinários da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), na Chácara Santa Maria.

Uma das modalidades do esporte equestre no Amazonas, apoiada pelo Governo do Amazonas, é a Prova de Três Tambores, que será disputada por crianças e adolescentes no Haras Duvale, de propriedade do empresário Elielson Ferreira do Vale.

No Haras, além da criação de cavalos quarto de milha e mestiços, o proprietário organiza eventos de prado no interior e atualmente tem animais competindo na modalidade três tambores.

“É preciso entender que os esportes equestres, bem como as feiras de exposições agropecuárias, movimentam a economia local e geram centenas de empregos. Daí a importância do Governo do Amazonas apoiar essas atividades, que também valorizam nossa cultura nacional”, disse o secretário da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior.

Para o presidente da Assovam, Evandro Alves, o evento não é muito conhecido na região, mas agora com o apoio do governo e a divulgação do esporte, espera que mais pessoas possam frequentar e aderir ao esporte.

“Esse é um esporte do Nordeste, mas estamos trabalhando para trazer com mais força a modalidade aqui para o Amazonas, tanto que aqui da Associação, já saíram competidores a nível nacional como o Pedro Zanini e o Jurandir Neto, elevando ainda mais a qualidade do esporte no estado, assim como o cavalo mais veloz do mundo, na prova de três tambores, Eurus ta fame, que atualmente está em São Paulo. Agradecemos o apoio do governo do estado nesse evento para que possamos dar ao público um campeonato de excelência”, disse o presidente.

A Assovam conta com o apoio da Sepror e suas vinculadas: Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), que disponibilizará barracas, banheiros químicos, climatizadores, mesas e cadeiras; Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), que disponibilizará o trator para manuseio da pista de competição; e Adaf, na fiscalização de sanidade dos animais para o evento. E busca fomentar os esportes equestres no estado do Amazonas, atuando com responsabilidade, organização e regras.

Competições

A chácara Santa Maria, é o local onde acontecem os eventos organizados pela Assovam, e onde ocorre a preparação dos atletas que participarão da competição, aloja alguns animais e fornece os suplementos aos animais, além do tratamento da sanidade dos mesmos.

Com o apoio do Governo, está sendo possível trazer ainda mais a organização, profissionalização dos participantes e agilidade junto aos órgãos oficiais: Ministério da Agricultura, Associação Brasileira de Vaquejada (ABVAQ), que é a associação nacional que regulamenta as vaquejadas; e a Adaf, que fiscaliza as normas sanitárias exigidas; fomentando assim, por meio dos esportes equestres, a geração de empregos de forma direta e indireta e impulsionando o comércio no estado do Amazonas.

O local tem aproximadamente 500 animais entre bois e cavalos, e reúne a cada evento de vaquejada, em média de 2 a 5 mil pessoas, em um circuito em 02 categorias. Para o veterinário da Adaf, Willian Bresson “A Adaf tem um papel fundamental na garantia da sanidade dos animais que vão participar de um evento de grande porte como esse”, afirmou o veterinário.

O Campeonato Amazonense de Vaquejada da associação será em 6 etapas e acontece em duas categorias: a Aspirante (pessoa de nível técnico inicial na vaquejada), e Amador (nível técnico mais elevado dentro da vaquejada onde o participante não pode ter remuneração vindo do cavalo).

A primeira foi realizada no dia 26 de março, a segunda será realizada no dia 30 de abril, e as demais etapas nos meses subsequentes. É importante ressaltar que os eventos têm todos os profissionais habilitados e credenciados pela ABVAQ, seguindo as exigências do TAC para estar alinhado com o MPF e garantir o conforto e segurança do animal.

FOTOS: Felipe Pessoa/Sepror

