Homem que matou rival de facção é condenado a mais de 21 anos de prisão em Manaus

Crime ocorreu em 2021, no ramal do Ipiranga, e conforme o inquérito policial que originou a denúncia, teve relação com a disputa entre facções criminosas

Ediney Fonseca Nunes foi condenado pela Justiça do Amazonas, na terça-feira (12), a 21 anos e dois meses de prisão pelo crime de homicídio qualificado praticado contra Pablo Oliveira dos Santos, no dia 15 de novembro de 2021, por volta das 19h, na Rua Marapatá, Ramal do Ipiranga, bairro Jorge Teixeira, em Manaus.

Na época do crime, mais duas pessoas foram indiciadas pela autoridade policial: Leanderson dos Santos e Diego Fabrício Costa da Paz. O primeiro não foi localizado e o processo em relação à sua participação está suspenso. Diego foi absolvido na decisão de Pronúncia.

Segundo consta do Inquérito Policial que originou a denúncia do Ministério Público, Pablo foi retirado de sua residência e levado para o local onde seu corpo foi posteriormente encontrado com marcas de tiros. Testemunhas disseram que Pablo pertencia a uma determinada facção criminosa e teria migrado para uma facção rival. Com a mudança, teve sua morte decretada e executada.

O Conselho de Sentença condenou Ediney Fonseca Nunes de acordo com a denúncia e a decisão que o levou a ser jugado em plenário, – homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido).

Ediney Fonseca Nunes respondeu ao processo preso preventivamente e, com a condenação, o magistrado determinou a imediata execução da pena. Após o trânsito em julgado da sentença deverá ser expedido a guia de execução definitiva da pena.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱