Foragidos da Justiça são capturados durante operação em Manaus

Dois foragidos da Justiça foram capturados durante Operação Ajuricaba, na noite de sexta-feira (22), na comunidade Nossa Senhora de Fátima 1, Zona Norte de Manaus.

Segundo o comandante do CPA Norte, capitão PM Caio Carvalho, as abordagens ocorreram na rua Jordão, sendo que um dos suspeitos, além de tentar fugir, forneceu um nome falso.

“ Fizemos uma barreira policial na Rua Jordão. De pronto, nos deparamos com um nacional em atitude suspeita, sob uma motocicleta. Ele tentou se evadir, mas os policiais, com muita perícia, conseguiram realizar a abordagem. Durante a verificação, foi constatado que ele forneceu inicialmente um nome falso. Ele tinha mandado de prisão em aberto por roubo. Posteriormente, durante saturação na área, nos deparamos com outro indivíduo, que também possuía mandado de prisão em aberto” relatou o capitão PM Caio Carvalho.

Os dois suspeitos foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

