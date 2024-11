Preso homem que mantinha esposa em cárcere por 3 anos e estuprou filha no AM

Suspeito mantinha a vítima presa em casa desde 2021, junto dos cinco filhos do casal

Boca do Acre

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante, na quarta-feira (28), por cárcere privado contra a esposa, de 37 anos. A prisão ocorreu na zona rural do município de Boca do Acre, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Gustavo Kallil, da 61ª DIP, as diligências iniciaram após a equipe policial receber uma mensagem da vítima, alegando que estaria em cárcere privado há três anos.

“A equipe foi ao local e efetuou a prisão em flagrante do autor no momento em que ele chegou em casa, acompanhado da vítima, uma vez que ela só saía da residência com a supervisão dele. Ao ser questionada, a mulher confirmou a denúncia que havia feito”, disse o delegado.

Segundo o delegado, o suspeito mantinha a vítima presa em casa desde 2021, junto dos cinco filhos do casal, que confirmaram o crime e contaram que também sofriam abusos do pai.

“Uma das filhas do casal, de 17 anos, relatou que foi abusada sexualmente pelo homem há dois anos. As investigações irão continuar para o possível crime de estupro de vulnerável contra a adolescente”, explicou Kallil.

O autor responderá por cárcere privado qualificado e ficará à disposição da Justiça.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱