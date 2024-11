Após rejeição, Débora Menezes retira de pauta projeto que exalta ato de Bolsonaro na Paulista

A deputada estadual Débora Menezes (PL) retirou de pauta o Projeto de Lei (PL) que institui no Amazonas o “Dia da Luta pela Democracia”, em homenagem ao ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, na Avenida Paulista, que pediu anistia de presos por atos golpistas em 2023.

O projeto foi apresentado em março na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e entraria em votação na quinta (28), mas após sofrer rejeição de outros deputados, Débora solicitou a retirada da pauta.

Um dos deputados que se mostrou conta o PL foi Carlinhos Bessa (PV), que enfatizou a existência de datas que já comemoram a democracia brasileira.

“Acredito que esse projeto não é pertinente, porque, dentro da democracia brasileira, já existem as datas comemorativas que trazem a democracia do país. Então, formular uma nova data, para mim, não tem essa possibilidade e fora que a data, o projeto de Lei traz como grande significativo o ex-presidente Bolsonaro, não tenho nada contra Bolsonaro, mas infelizmente não tenho como votar a favor trazendo ele como exemplo, tendo em vista tudo o que esta acontecendo, tudo o que foi planejado contra a democracia do nosso país”, afirmou Bessa.